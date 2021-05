“Joe Biden heeft een kort lontje en is geobsedeerd door elk detail”

Hij mag dan overkomen als de rustige vastheid zelve, maar Joe Biden zou een “een kort lontje hebben”, zo blijkt uit een portret van The New York times. De Amerikaanse president zou zijn geduld al eens durven te verliezen tegen zijn adviseurs “omdat hij zo geobsedeerd bezig is met elk detail alvorens een beslissing te maken”.

Om een goed beeld van de man te krijgen, sprak de toonaangevende Amerikaanse krant in totaal met meer dan twintig voormalige en huidige medewerkers van de president. “Je kan me nooit te veel details geven, dat is zijn mantra”, zo getuigt nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan.

Zijn adviseurs, medewerkers en speechschrijvers moeten klaar zijn voor elke mogelijke vraag. En als hun antwoord hem niet bevalt, bijt hij hun neus af. “Laat ons Engels praten, ok.”

Hoewel Biden geen woede-uitbarstingen zou hebben als voormalige president Donald Trump, kan hij erg hard zijn voor zijn experten. Zijn adviseurs, medewerkers en speechschrijvers moeten te allen tijde klaar zijn voor elke mogelijke vraag, hoe gedetailleerd ook. En als hun antwoord hen niet bevalt, worden de neus afgebeten en krijgen een forse reprimande.

Op 30 maart zou hij bijvoorbeeld eens zwaar zijn uitgevallen naar Xavier Becerra, het kersverse hoofd van de diensten Volksgezondheid en Sociale Zaken van het Witte Huis. In maart werden volgens persbureau Associated Press bijna 19.000 onvergezelde minderjarigen tegengehouden aan de Amerikaanse grens. De antwoorden die Becerra gaf op vragen over de capaciteiten van diens agentschap om voor migrantenkinderen te zorgen, frustreerden Biden duidelijk. “De president is zelf een perfectionist, geobsedeerd door detail”, luidt het bij een anonieme medewerker. “Hij is niet onder de indruk van wat fast-talk.”

Eerder in maart zou Biden nog eens hebben uitgehaald naar zijn voornaamste migratieadviseurs omdat ze de voorbije dagen de grens niet hadden bezocht.