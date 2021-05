Wetenschappers stellen “eigenaardige” resultaten van Russische Spoetnik V-vaccin in vraag: “Vol schijnbare fouten en cijfermatige inconsistenties”

Testpersonen die plots niet meer in het onderzoek voorkomen, onderzoeksdoelen die zonder enige verklaring tussentijds werden aangepast en optelsommen die gewoonweg niet kloppen. Een internationaal team van wetenschappers stelt de “eigenaardige” onderzoeksresultaten van het Russische Spoetnik V-vaccin openlijk in vraag.

Begin februari werd in het wetenschappelijke vakblad The lancet gemeld dat het Spoetnik-vaccin een effectiviteit biedt van 91,6 procent. Dat betekent dat er bij de gevaccineerden 91,6 procent minder ziektegevallen voorkomen dan in een niet-gevaccineerde controlegroep. Een knap resultaat, want vergelijkbaar met de werkzaamheid van de vaccins van Pfizer en Moderne en zelfs beter dan dat van AstraZeneca. En nog belangrijker: de onderzoeksresultaten werden goedgekeurd door onafhankelijke experts.

Al komt er nu toch wel een pak kritiek. Niet op de werking van het vaccin zelf, wel op de vreemde onderzoeksresultaten. Opnieuw in The lancet hebben negen wetenschappers uit Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten samen een open brief geschreven, waarin ze de beschikbare gegevens in vraag stellen. Volgens de wetenschappers zitten de onderzoeksresultaten “vol schijnbare fouten en cijfermatige inconsistenties”.

Volgens het onderzoek zou het vaccin voor alle leeftijden even effectief zijn, werden er liefst 14.000 proefpersonen wel opgenomen in de studie maar namen ze vervolgens om een onbekende reden niet meer mee aan de vaccintests zelf en werden de onderzoeksdoelen zonder verdere uitleg plots aangepast tijdens het onderzoek. “Daarom vragen we de Russische onderzoekers nog eens om hun data openbaar te maken”, zo schrijven de wetenschappers. Maar dat valt voorlopig in dovemansoren bij het Gamaleya Instituut in Moskou, dat het vaccin ontwikkelde.

Vaccinmaker Denis Logunov pareert de kritiek. “De werkzaamheid én de veiligheid van het Spoetnik V-vaccin werden bevestigd in meerdere studies”, zo schrijft hij in een weerwoord. Al geeft hij wel toe dat er wat “banale tikfouten” in het onderzoek staan. “Ons vaccin is ondertussen in 51 landen geregistreerd”, aldus Logunov nog. “Dat bewijst toch dat ons onderzoek volledig aan alle internationale standaarden voldoet.”