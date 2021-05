Man zwaargewond na ongeval op snelweg in Henegouwse Antoing

Op de snelweg A16-E42 Bergen-Doornik in Henegouwen heeft zondagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij één auto betrokken was. De chauffeur raakte ernstig gewond. Door het ongeval was er een tijdlang maar een rijstrook beschikbaar.

De reddingsdiensten werden zondag, kort voor 7 uur, verwittigd na een ongeval op de snelweg ter hoogte van Antoing, tussen de afritten Maubray en Gaurain-Ramecroix.

Om nog onbekende reden zwenkte de bestuurder van de wagen uit en raakte hij een vangrail. De auto kwam uiteindelijk op zijn zij terecht in een veld. De chauffeur zat klem in zijn wagen, en moest worden bevrijd en worden verzorgd door spoedartsen. Hij werd met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis in Doornik gebracht.

Door het ongeval waren twee rijstroken op de snelweg versperd. Het wrak moet nog geëvacueerd worden.