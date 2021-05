Noord-Korea geeft forfait voor kwalificatiewedstrijden WK 2022 in Qatar

Noord-Korea geeft forfait voor de komende kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022 in Qatar, zo maakte de Aziatische Voetbalconfederatie AFC zondag bekend.

Een officiële reden voor het forfait werd niet bekendgemaakt. Volgens Zuid-Koreaanse media heeft het te maken met de ongerustheid omtrent de coronapandemie. Welke gevolgen het forfait zal hebben op de groepsfase in de kwalificaties, is nog niet duidelijk. In een groep met Libanon, Zuid-Korea, Turkmenistan en Sri Lanka staat Noord-Korea op de vierde plaats, op één punt van leider Turkmenistan.

(belga)