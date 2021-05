Vijftien coronabesmettingen bij het Argentijse River Plate aan de vooravond van hun ‘Superclasico’

Bij de Argentijnse topclub River Plate hebben in aanloop naar de Superclasico van zondag tegen aartsrivaal Boca Juniors liefst vijftien spelers positief getest op het coronavirus, zo maakte de club bekend.

Vrijdag testte de keeperstrainer positief bij een routinetest. De man werd onmiddellijk in quarantaine geplaatst, maar bij een volgende test bleken de vier doelmannen van de club reeds positief. Coach Marcelo Gallardo heeft dus stevige selectieproblemen voor de Superclasico, in de kwartfinales van de Argentijnse beker. Daarnaast zijn er de komende dagen ook nog twee duels in de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League.

(belga)