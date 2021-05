Hoe de tragedie van één Chinese moeder in geen tijd uitgroeide tot een nationale complottheorie

Een Chinese moeder kreeg vorige zondag, op Moederdag, het nieuws dat geen enkele moeder ooit wil krijgen. Haar zoon, haar enige kind, was dood. Dat hadden ze haar verteld. Maar ze wist niet hoe het gebeurd was en niemand wilde het haar zeggen. Haar zoektocht naar de waarheid leidde tot een nationale complottheorie, die vooral aantoont hoe slecht het gesteld is met het vertrouwen van de Chinezen in de autoriteiten.

Vorige zondagochtend wenste de zeventienjarige Lin Weiqi zijn moeder Lu nog een fijne Moederdag. In de namiddag vertrok hij naar zijn school in de stad Chengdu. Lu had hem nog enkele snacks voorbereid voor als hij ’s avonds honger zou krijgen. Alles leek normaal, tot enkele uren later.

Lin was uit een van de schoolgebouwen gevallen en was overleden, zo liet de school twee uur na het incident weten. Volgens de school waren de hulpdiensten meteen opgebeld, maar kwam alle hulp te laat. Het lichaam van Lin was ondertussen al naar een begrafenisondernemer gebracht, waardoor Lu en haar echtgenoot hun zoon niet meer konden zien.

“Het spijt me, zoon”

Lu vertelde aan Chinese media dat ze de hele avond, nacht en zelf de volgende ochtend had gesmeekt om haar zoon toch nog even te kunnen zien, dat ze wilde weten waar het gebeurd was en dat ze camerabeelden wilde zien van het fatale moment. “Maar dat bracht allemaal niets op.”

Wanhopig en diepbedroefd trok Lu maandagochtend naar de Chinese socialenetwerksite Weibo. “Wij zijn gezagsgetrouwe burgers… Als moeder wil ik gewoon mijn zoon zien”, zo schreef ze. “Waar ligt hij? Wie kan me dat zeggen. Het spijt me, zoon, dat je moeder niet in staat was je te beschermen en dat ik zelf niet om gerechtigheid voor jou kan vragen.”

De post ging viraal in enkele uren. Honderdduizenden Weibo-gebruikers uitten hun sympathie voor Lu en kritiek op de school, de politie en op “het systeem”. Er werd een speciale hashtag aangemaakt over het incident, waarvan de berichten momenteel al meer dan 1,8 miljard (!) keer gelezen zijn. “Als moeder kan je nooit aanvaarden dat je zoon voor jou sterft. En de school laat de ouders niet eens toe op de campus. Wat hebben ze te verbergen?”, reageerde iemand. “Dit is verschrikkelijk. De school moet de waarheid vertellen”, schreef iemand anders.

Waar zijn de camerabeelden?

Lu trok zelf naar de school, met een foto van haar zoon. Huilend. Maar ze werd niet binnengelaten, zo blijkt uit een foto die op Weibo werd geplaatst. “Ironisch genoeg staat op de achtergrond het motto van de school te lezen”, zo merkte iemand op. “Zoek de waarheid in feiten en streef perfectie na.”

Later die dag plaatste Lu nog een bijdrage op Weibo. De lokale media konden haar niet helpen, zo verklaarde ze. “Het water is te diep”, werd haar verteld. Lu vertelde er nog bij dat ze ondertussen camerabeelden te zien had gekregen “maar dat de beelden van het eigenlijke moment van zijn dood ontbraken”.

En dat leidde tot nog vele duizenden reacties, tot nog meer argwaan. “Ze laten alleen zien wat hen goed uitkomt”, zo luidde het onder meer. Een hele resem complottheorieën over de “mysterieuze” dood passeerde de revue. Sommigen beweerden zelfs dat ze de waarheid wisten, maar dat ze niet durfden te spreken uit vrees voor repercussies. Al snel ging het over van bovenaf opgelegde censuur. Als er één ding uit de talloze reacties bleek, is het wel hoe weinig vertrouwen vele Chinezen hebben in de overheid.

“Waarheid, waarheid, waarheid”

Dinsdagnamiddag gaven de lokale schoolautoriteiten de resultaten van hun onderzoek vrij. Lin had zichzelf van het leven beroofd en kwaad opzet was uitgesloten, zo luidde het. Maar dat temperde de online verdachtmakingen niet. “Denk je echt dat we idioten zijn?”, luidde het talloze keren.

Op dat moment waren de tragische ontwikkelingen in Chengdu al een nationaal media-event geworden. Lu en haar echtgenoot geloofden de uitkomst van het onderzoek niet en smeekten de school opnieuw om alle camerabeelden te tonen.

’s Avonds kwam ook de lokale politie met een statement. Met dezelfde conclusie: het betrof hier een triest geval van zelfdoding. Ondertussen was Lu gestopt met berichten te delen op Weibo. Volgens sommigen wees dat erop dat ze de feiten aanvaard had, anderen geloofden dat ze het zwijgen was opgelegd. Nog diezelfde avond trokken honderden Chinezen naar de school en scandeerden ze “Waarheid, waarheid, waarheid”.

“We wilden dit niet tonen”

Op donderdag mengde ook de Chinese staatstelevisie zich in de debatten. Er werd een “exclusief” verslag getoond, live vanuit het lokale politiestation, waarin de politiewoordvoerder commentaar gaf bij de camerabeelden die Lu, haar echtgenoot en zovele anderen geëist hadden om te zien. In de video was echter te zien dat de zeventienjarige Lin wel degelijk zichzelf van het leven beroofde. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat hij “relatieproblemen” had. “We wilden dit niet bekendmaken, omdat we zijn privacy wilden respecteren en wilden voorkomen dat zijn ouders nog meer verdriet werd aangedaan.”

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.