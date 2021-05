Werder Bremen zet in volle degradatiestrijd coach op straat

Bij het Duitse Werder Bremen is coach Florian Kohfeldt zondag, op één speeldag voor het einde van het seizoen, ontslagen. Dat maakte de club zelf bekend.

In het Weserstadion wordt hij opgevolgd door clubicoon Thomas Schaaf, die komend weekend in eigen huis tegen Borussia Mönchengladbach de laatste competitiewedstrijd van het seizoen voor zijn rekening neemt. De intussen zestigjarige Schaaf was eerder al in totaal veertien jaar coach bij Werder Bremen. De opdracht is duidelijk: de club voor de eerste degradatie sinds 1980 behoeden.

Zaterdag verloor Werder met 2-0 op het veld van Augsburg, waarna het bestuur besloot alsnog in te grijpen. Met 31 punten staat Werder Bremen op de op twee na laatste plaats in Duitsland, een stek die hen na dit seizoen zou veroordelen tot het spelen van barrages om het behoud af te dwingen. Met slechts één punt achterstand op de veilige vijftiende plaats van Arminia Bielefeld is de redding echter nog mogelijk.

(belga)