Slachtoffer gijzeling Sint-Joost-ten-Node was minderjarige

Brussel / Sint-Joost-ten-Node - Het slachtoffer van de gijzeling die zaterdagnamiddag plaatsvond in de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node, was een minderjarige. Dat meldt het Brusselse parket. De dader wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en het parket vraagt dat hij onder aanhoudingsbevel zou worden geplaatst voor feiten van wederrechtelijke en willekeurige vrijheidsberoving met doodsbedreigingen, gijzeling van een minderjarige, opzettelijke slagen en verwondingen en wapendracht.

De gijzeling in de Dwarsstraat in Sint-Joost-ten-Node begon zaterdag omstreeks 12.00 uur. Een patrouille van de lokale politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node) werd toen opgeroepen voor een ruzie in een appartementsgebouw, maar eenmaal ter plaatse bleek het te gaan om een gijzeling.

“Op basis van de eerste informatie bleek de verdachte een minderjarig slachtoffer vast te houden”, zegt Katrien Meulemans, woordvoerster van het Brusselse parket. “Een ruime veiligheidsperimeter werd ingesteld terwijl brandweer en hulpdiensten al ter plaatse waren. De speciale eenheden van de federale politie (CGSU) werden ter versterking opgeroepen. De speciale eenheden zijn samen met een magistraat van het parket van Brussel de onderhandelingen gestart.”

Die onderhandelingen namen urenlang in beslag maar leverden uiteindelijk geen resultaat op, aldus het parket.

“Daar de verdachte zich weigerde over te geven aan de politiediensten werd beslist over te gaan tot de betreding van het appartementsgebouw. Daarbij maakten de politiediensten gebruik van enkele kleine handgranaten die tot ontploffing werden gebracht. Bij deze interventie vielen er geen gewonden. Het slachtoffer kon worden bevrijd en vertoonde lichte verwondingen. De verdachte is gearresteerd en werd verhoord door de politiediensten.”