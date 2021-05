Situatie in Midden-Oosten is zo erg dat VN-Veiligheidsraad in spoedzitting bijeenkomt, maar wat mogen we daarvan verwachten?

Vanuit de Gazastrook werd afgelopen nacht “een zware regen van raketten” afgevuurd op Israël, waarna Israël zondag zelf reageerde met de dodelijkste aanval sinds de gevechten in de regio opnieuw zijn losgebarsten. De situatie tussen Israël en de Palestijnen escaleert zo erg dat de VN-Veiligheidsraad zondagnamiddag in spoedzitting bijeenkomt. Maar mogen we daar wel iets van verwachten?