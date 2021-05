Twee halfbroers zaten 31 jaar in de cel voor brutale moord, nu krijgen ze elk 25,5 miljoen euro schadevergoeding

Henry McCollum en Leon Brown, twee halfbroers uit de Amerikaanse staat North Carolina, krijgen elk een schadevergoeding van 31 miljoen dollar (ofwel 25,5 miljoen euro), zo heeft een Amerikaanse rechtbank vrijdag beslist. Dat is 1 miljoen dollar voor elk jaar dat ze onschuldig in de gevangenis hebben gezeten.

In 1983 werden de twee halfbroers veroordeeld voor de verkrachting en moord van een elfjarig meisje in Red Springs (North Carolina). McCollum en Brown, die allebei een mentale beperking hebben, waren tieners toen ze beschuldigd werden. Beide mannen ondertekenden destijds een bekentenis, al beweerden ze achteraf wel altijd dat ze daartoe gedwongen werden en dat ze niet begrepen wat ze hadden ondertekend.

In 2014, na 31 jaar in de gevangenis, werden de halfbroers alsnog vrijgesproken. Op basis van DNA-bewijs werd aangetoond dat niet zij maar de veroordeelde moordenaar Roscoe Artis verantwoordelijk was voor de brutale moord. Meteen na hun vrijlating begonnen beide mannen ook een burgerlijke rechtszaak, om een schadevergoeding te eisen voor hun onterechte veroordeling.

Zeven jaar later is er ook een verdict gevallen in die zaak. Een achtkoppige jury van de federale rechtbank van Raleigh oordeelde vrijdag dat McCollum en Brown elk recht hebben op een schadevergoeding van 31 miljoen dollar, ofwel 1 miljoen dollar voor elk jaar dat ze onschuldig in de gevangenis hebben gezeten. “Ik dank God”, zei McCollum toen hij de rechtbank verliet. Zijn ogen rood van het huilen.