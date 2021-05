ZULTE WAREGEM. Essevee versterkt zich met David Hubert

Nadat Zulte Waregem zaterdag met Joost van Aken een eerste zomertransfer aankondigde, maakte het zondagmiddag ook de komst van David Hubert (33) wereldkundig. De verdedigende middenvelder was einde contract bij OH Leuven en tekende in de Elindus Arena een contract voor twee seizoenen.

Hoewel David Hubert afgelopen seizoen nog 33 keer in actie kwam in de Jupiler Pro League en het verlengstuk was van Marc Brys op het OHL-middenveld, meldden de Leuvenaars vorige week dat het contract van de middenvelder aan Den Dreef niet verlengd werd. Zulte Waregem profiteert daar nu van en haalt Hubert transfervrij naar West-Vlaanderen. In het elftal van Francky Dury moet hij de concurrentie aangaan met Damien Marcq – al is die vooralsnog einde contract-, Ibrahima Seck en Abdoulaye Sissako.

Nadat Essevee eerder ook al centrale verdediger Joost van Aken gratis oppikte bij Sheffield Wednesday, is Hubert ondertussen al de tweede zomeraanwinst voor Zulte Waregem. (tjm)