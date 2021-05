Jambon bevestigt: “Privéfeest in tuin met 50 man mag op één voorwaarde”

Op eigen houtje een tuinfeest organiseren met 50 gasten, is niet toegelaten. Dat bevestigde Jan Jambon op ATV. “Alles wat georganiseerd wordt in juli en augustus, moet met een professionele organisatie gebeuren”, klinkt het. Maar let op: wanneer je een professionele cateraar inhuurt en alles laat regelen, mag het wel.