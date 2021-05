Conner Rousseau (Vooruit) pleit voor strenger testbeleid: “Verplichten voor jeugdkampen, mogelijk maken voor trouwfeesten”

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau is voor de versoepeling van de coronamaatregelen, maar vindt dat de daaraan gekoppelde randvoorwaarden strikter moeten worden ingevuld. “Nu is dat allemaal een beetje te laks”, aldus Rousseau zondag in ‘De zevende dag’ op Eén. De socialist pleitte ook nog voor een strenger testbeleid.

“Soms denk ik dat ik nog de enige ben die het belang van de gezondheidszorg verdedigt in het Overlegcomité”, zo verklaarde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) eerder deze week. Zijn partijvoorzitter gelooft dat niet. “Frank staat niet alleen”, aldus Rousseau in ‘De zevende dag’. “Al zullen veel mensen na het Overlegcomité van dinsdag toch wel grote ogen hebben getrokken. Als je ziet hoeveel er plots kan”, zegt hij. “Ik ben niet tegen versoepelingen. Ik vind het belangrijk, ook als jonge gast, dat er dingen mogelijk zijn. Maar tegelijk zijn er toch vragen of alles op een veilige manier kan.”

Volgens Rousseau wordt er nu “te laks, te slordig” omgesprongen met de randvoorwaarden die aan de versoepelingen gekoppeld zijn. “Die moeten strikter ingevuld worden, anders moeten we met zijn allen terug naar binnen.”

De Vooruit-voorzitter pleit onder meer voor een strenger testbeleid. Zo wil hij dat testen verplicht worden voor zomerkampen - iets wat op dit moment alleen “aanbevolen” is. Rousseau wil die test opleggen en zal dat ook doen in de kampen die hij zelf mee organiseert. “Zo niet dreig je besmettingen die vandaag op scholen gebeuren, rechtstreeks in de kampen te injecteren”, zegt hij.

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) tweette meteen na de uitspraken van Rousseau dat de protocollen voor de jeugdkampen wel degelijk tot in de puntjes zijn voorbereid.

Beste @conner_rousseau, de protocollen voor de jeugdkampen en - activiteiten in de zomer zijn tot in de puntjes voorbereid met de jeugdsector, virologen en drie gemeenschappen. In veilige omstandigheden en zonder verplichte testing. Zo zorgen we voor toegankelijk jeugdwerk #7dag — Benjamin Dalle (@dalle_benjamin) May 16, 2021

De testing moet volgens Rousseau ook meer mogelijk maken op trouwfeesten, zodat mensen bij wijze van spreken niet enkel op hun stoel mogen zitten. Ook voor festivals wil hij meer gebruikmaken van tests. Tegen het volgende Overlegcomité eind deze maand wil hij meer duidelijkheid.

“Geen pasjesmaatschappij”

In de Kamer waarschuwde premier Alexander De Croo eerder deze week dat hij “geen pasjesmaatschappij” wil waarin je een pasje nodig hebt om naar de kapper of op restaurant te gaan. Rousseau vond die uitspraak “een beetje flauw” en ook “pure kafka”. Het green certificate dat de Europese Commissie uitwerkt, zal ook in Vlaanderen worden gebruikt. “Hoe absurd is het om daar iets naast te leggen dat juist hetzelfde doet?”, doelde Rousseau op het Covid Safe Ticket dat zou worden gebruikt voor grote festivals.