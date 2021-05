Hevige regenval heeft geen invloed op grondwaterpeil

Het mag dan wel al een paar dagen af en toe stevig regenen, gevolgen voor het grondwaterpeil heeft die neerslag vooralsnog niet. “We hebben langdurige regen nodig, zodat het water tijd krijgt om in de grond te dringen. Het water van deze korte, hevige buien stroomt gewoon af”, zegt Katrien Smet, woordvoerster van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Door het wisselvallige weer sinds vorige zomer is de droogte van afgelopen jaren in Nederland zo goed als voorbij. Maar ondanks de hevige regenval van de voorbije dagen heeft het grondwaterpeil zich in België nog niet hersteld. “Hevige stortregens helpen niet voor het grondwaterpeil, we hebben langdurige regen nodig”, aldus Smet. “Daarnaast heeft België ook meer lintbebouwing en een hoge bevolkingsdichtheid met veel beton en verharding. Onze ruimtelijke ordening speelt ons dan ook parten met het oog op grondwaterstanden.”

De voorbije drie maanden waren in ons land ook droger dan gemiddeld. “Gelukkig was april een koude maand, waardoor er minder verdamping van water was. Anders waren de grondwaterstanden misschien nog verder gezakt”, gaat Smet verder. Uit de meest recente cijfers van de VMM blijkt wel dat de grondwaterstanden in vergelijking met maart op 87 procent van de meetplaatsen verder zijn gedaald.

De voorbije zomers hebben aangetoond dat Vlaanderen kwetsbaar is voor waterschaarste. Krijgen we dit jaar dan opnieuw problemen, met mogelijk een oppompverbod? “Dat is moeilijk om te voorspellen, omdat de kans bestaat dat we een natte zomer krijgen”, aldus Smet. “Maar statistisch gezien volgen nu uiteraard wel de meest droge maanden. We hebben zware langdurige regen nodig. Bovendien zijn we met een achterstand aan het winterseizoen begonnen door de droogte van afgelopen zomer en najaar.”