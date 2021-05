Kinderverzorgers voeren actie: “Wij doen meer dan pampers verversen”

Op 14 locaties in Vlaanderen en Brussel verzamelen kinderverzorgers zondag om meer respect en een betere verloning te vragen. “Wij doen meer dan pampers verversen”, zegt organisator Skye Bertieaux. De sector is tijdens de coronacrisis te vaak vergeten, vinden de kinderverzorgers, die daarom rond de middag het lied ‘What about us’ van P!nk zingen.

De actievoerders zongen het protestlied om 5 over 12 “omdat we al jaren het gevoel hebben dat we niet gehoord worden door het beleid”, legt Bertieaux uit. In heel Vlaanderen en in Brussel komen groepen van enkele tientallen kinderverzorgers samen, meestal in groepen van een 50-tal demonstranten. Maar het Martelaarsplein in Brussel wordt in twee gedeeld, waardoor een 90-tal personen onder de geldende maatregelen kan deelnemen aan de actie.

De actievoerders vragen in eerste instantie dat verzorgers voor minder kinderen moeten zorgen. Die ratio ligt nu op 1 begeleider per 9 baby’s of peuters, een onevenwichtige verantwoordelijkheid, klinkt het. Maar ook pleiten ze voor een algehele verbetering van het statuut en een aantrekkelijker loon.

De actie is georganiseerd op 14 locaties: in grote steden als Brussel, Antwerpen en Gent. Maar ook in kleinere steden als Aalst, Brugge, Leopoldsburg, Leuven, Lokeren, Ninove, Roeselare, Sint-Niklaas, Sint-Truiden, Leopoldsburg en Turnhout.