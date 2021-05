Vlaams minister Wouter Beke (CD&V): “Alle volwassenen volledig ingeënt tegen midden augustus”

Alle volwassenen Vlamingen ingeënt tegen eind augustus. Dat was het oorspronkelijke plan, maar dat proces kan nu twee weken worden versneld, zo verklaarde Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) zondagmiddag in ‘VTM Nieuws’. De taskforce vaccinatie spreekt van een haalbare kaart.

Aanvankelijk was het de bedoeling om tegen 11 juli alle volwassenen Vlamingen een eerste prikje van het coronavaccin te hebben toegediend. Tegen eind augustus moest iedereen dan volledig ingeënt zijn. “Maar we kunnen ambitieuzer zijn”, aldus Beke. “Ondertussen is het ons doel om tegen 11 juli niet alleen alle volwassenen een eerste spuit te hebben gegeven, maar ook alle zestien- en zeventienjarigen. Als de vaccinleveringen goed blijven lopen, ziet het ernaar uit dat ons dat ook zal lukken.”

Belangrijk, want Beke gaat ervan uit dat een nieuw advies van de Hoge Gezondheidsraad ook voor jongeren van zestien en zeventien jaar een vaccinatie zal aanbevelen en dat de jongeren mogelijk (minstens één keer) gevaccineerd moeten zijn, willen ze op reis of naar een festival kunnen.

De taskforce vaccinatie benadrukt dat het logistiek geen moeilijke opdracht is om de zestien- en zeventienjarigen mee op te nemen in de campagne, omdat er hoogstens twee tot drie dagen moeten worden toegevoegd aan het schema. Een mogelijke vaccinatie van twaalf- tot vijftienjarigen later dit jaar wordt ook onderzocht, maar daarvoor is het nog wachten op extra gegevens en een advies van het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA).

Beke is nog ambitieuzer. “Omdat de vaccinatiecampagne nu zo vlot loopt en omdat we de periode tussen twee prikjes van het AstraZeneca-vaccin hebben ingekort van twaalf naar acht weken, kunnen we ook de einddatum van de volledige vaccinatiecyclys vervroegen”, aldus Beke. Niet meer eind augustus dus, maar twee weken eerder. “Tegen midden augustus willen we niet alleen alle volwassenen Vlamingen hebben ingeënt, ook alle zestien- en zeventienjarigen.”

Maandag start ook de vaccinatiecampagne voor de brede bevolking en gaan de uitnodigingen voor mensen onder de 65 jaar de deur uit. “We zijn on track”, verzekerde Beke.