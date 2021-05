Doelman Hubert van KV Oostende krijgt rode kaart voor deze ingreep, Bezus laat zich maar al te graag vallen...

Het is niet het namiddagje van doelman Guillaume Hubert. Met Roman Bezus in een hoofdrol. Eerst werd Hubert gevloerd door een schitterende stifter van de middenvelder van AA Gent, even later ging de Oekraïener makkelijk over de voet van de Oostendse doelman. Scheidsrechter Erik Lambrechts kende geen genade en toonde rood.

🟥 | @kvoostende moet met tien verder na deze ingreep van doelman Guillaume Hubert. 👇 #OSTGNT pic.twitter.com/X5bjDSSpLH — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 16, 2021

En daar viel wel wat voor te zeggen. Hubert komt een fractie van een seconde te laat maar houdt zich duidelijk in op het moment dat hij ziet dat hij te laat komt. Is er contact geweest? Vermoedelijk wel maar Bezus deed niet de minste moeite om het contact te vermijden. Hubert voelde de bui hangen, probeerde nog even verhaal te halen bij de ref maar moest uiteindelijk toch afdruipen. Bram Castro was zijn vervanger, hij kon niet vermijden dat Gent nog voor de pauze een tweede treffer scoorde en daarmee de match op slot deed.

Foto: BELGA

Foto: BELGA