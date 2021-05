SpaceX lanceert nieuw pakket Starlink-satellieten

Vanop Cape Canaveral in Florida heeft SpaceX in de nacht van zaterdag op zondag met zijn Falcon-draagraket een nieuw pakket Starlink-satellieten succesvol in de ruimte gebracht, zo heeft de krant Florida Today gemeld.

Om 00.56 uur Belgische tijd vertrok een Falcon-9 draagraket. Acht minuten later landde de teruggekeerde eerste trap op het droneship Of Course I Still Love You in de Atlantische Oceaan. Het was al de achtste missie van deze trap. Hergebruik van raketonderdelen drukt de lanceerkost.

Iets meer dan negentig minuten na de start kwamen op zowat 575 km hoogte 52 Starlink-satellieten, elk goed voor 260 kilo, vrij ten behoeve van het mondiaal breedbandnetwerk dat SpaceX aan het uitbouwen is. Daarvoor zijn er nu al 1.677 gelanceerd.

Normaal voert de Falcon bij dergelijke missies zestig Starlinks mee, maar nu moesten er acht wijken voor twee andere “passagiers”: een mysterieuze kunstmaan met de naam Tyvak 0130, wellicht voor aardobservatie, van Tyvak Nano-Satellite Systems en een 160 kilo wegende aardobservatiesatelliet voor Capella.

Het was reeds de 28ste lancering voor de internetconstellatie van SpaceX en de vijfde van een Falcon-9 in iets meer dan drie weken.