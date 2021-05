Cupwinnaar Youri Tielemans is met prijskaart van 70 miljoen euro één van de meest begeerde middenvelders ter wereld

Leicester won zijn allereerste FA Cup. Of moeten we zeggen Youri Tielemans (24) won de FA Cup. De Rode Duivel was in de finale tegen Chelsea outstanding en besliste de match met een magistraal schot vanop 25 meter: 0-1. De voetbalwereld prees de toets van Tielemans. De Belg is nu één van de meest begeerde middenvelders ter wereld met een prijs van zo’n 70 miljoen. Wat als hij uitblinkt op het EK?

Jürgen Geril en Bob Faesen