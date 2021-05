Nederlander (25) rijdt met 200 kilometer per uur langs politie en speelt auto kwijt

Een 25-jarige man uit Utrecht racete in de nacht van zaterdag op zondag met ruim 200 kilometer per uur over de A59. Hij stak daarbij een politiewagen voorbij en dat kwam de snelheidsduivel duur te staan.

Het incident gebeurde in de buurt van het Brabantse Rosmalen, in de richting van Oss. De bestuurder had pech: met zijn Volvo V40 haalde hij een politieauto in. De agenten reden in een onopvallend dienstvoertuig. “Daarom had de bestuurder waarschijnlijk niet in de gaten dat hij de politie inhaalde”, aldus de politie.

De man bleek na correctie 103 kilometer te hard te hebben gereden. Hij is zijn rijbewijs en voorlopig ook zijn auto kwijt. Het Openbaar Ministerie bepaalt of en wanneer hij de auto terug krijgt.