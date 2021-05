Honderden betogers voor Palestina komen samen op verschillende plaatsen in Vlaanderen

Antwerpen / Gent - Op verschillende plaatsen in Vlaanderen zijn honderden manifestanten samengekomen om te protesteren tegen het geweld in Israël. De Antwerpse Groenplaats en de Gentse Korenmarkt staan helemaal vol, politie en stewards zien erop toe dat alles veilig verloopt.

De actie ‘Sta op voor Palestina’ op Facebook was snel volzet. Door de coronamaatregelen werd vooraf een maximum van 50 personen op de Groenplaats en 50 personen op het Steenplein vastgelegd, maar er zijn veel meer betogers aanwezig. Rond 16 uur waren er al minstens 200 Palestijnse sympathisanten. “Wij zijn hier vandaag samengekomen omdat wij woedend zijn over de situatie in Palestina”, is bij de demonstranten te horen. “Wij zijn hier om te zeggen stop. Stop en niet verder!”

In Gent werd de manifestatie aangevraagd, maar niet goedgekeurd door Gents burgemeester De Clercq. “De situatie wordt gedoogd door de burgemeester omdat hij er begrip voor heeft”, aldus politiewoordvoerder Liesbeth De Pauw. Maar van afstand houden was amper sprake en verschillende aanwezigen droegen ook geen mondmaskers. “Er hangen camera’s op het plein, waarmee we indien nodig later identificaties kunnen doen”, klinkt het bij de politie.