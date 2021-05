Vrouw vindt ‘bewijs’ dat man haar bedriegt, maar vergist zich enorm

Een vrouw die dacht dat ze haar man betrapt had op overspel, heeft zich daarin fors vergist.

Op Facebook postte de vrouw, die anoniem blijft, een bericht met een foto van wat schijnbaar een gebruikt condoom is. “Ik denk dat hij me bedriegt”, schrijft ze. “Ik vond dit net naast onze zetel.” Naast het bericht geeft ze ook aan dat ze ‘heartbroken’ is.

Het bericht werd daarop gedeeld in de groep Girlsmouth - met 161.000 leden - waarvan de leden dit soort foto’s geregeld zien en met elkaar bespreken. Al snel werd duidelijk dat dat stukje plastic geen condoom was, maar wel een omhulsel van een ‘Peperami’-worst. Haar man had dat stukje dus gewoon weggegooid, maar had haar niet bedrogen.

“Voor mij is dit erger dan bedriegen”, postte iemand onder het bericht. “Als mijn man zo’n worst zou eten en het plastic in de zetel zou dumpen, zou ik razend zijn.”