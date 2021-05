Onderzoek geopend naar opvallende ‘running mate’ in Californië: “Deze staat heeft beestachtige verandering nodig”

John Cox, een van de kandidaten om de nieuwe gouverneur van Californië te worden, wordt onderzocht vanwege zijn mascotte Tag, een beer.

Cox hoopt de opvolger van Gavin Newsom te worden en trekt van stad tot stad – met een focus op San Diego. Maar op zijn campagne neemt Cox een wel erg opvallend ‘running mate’ mee: de beer Tag. Volgens de wetgeving van San Diego is nergens, behalve in dierentuinen, het houden van wilde dieren toegestaan, zoals leeuwen, tijgers en beren.

De ambtenaren van San Diego Humane Society zijn een officieel onderzoek gestart naar Tag, die de kandidaat-gouverneur op iedere trip vergezelt. De aanwezigheid van het dier kan op de toorn rekenen van dierenactivisten. ”De dagen dat wilde dieren als pop of speelgoed werden gezien, moeten voorbij zijn”, zegt People for the Ethical Treatment of Animals. “Gevaarlijke wilde dieren” mogen niet ingezet worden voor politiek, vindt de organisatie.

Een Democratisch parlementslid, Ben Hueso, eist maatregelen, terwijl Cox zegt dat zijn beer zich uitstekend vermaakt. “We hebben er alles aan gedaan om zijn comfort en veiligheid te garanderen en hebben toestemming van verschillende overheidsinstanties. Californië heeft beestachtige verandering nodig. We moeten onze linkse veren afschudden.”

’The beast’

Cox blijft daarmee dicht bij zijn marketingstrategie rondom het dierenrijk. Hij adverteert onder meer met de slogan ‘meet the beast’. Cox positioneert zichzelf namelijk als ’the beast’, waarbij tegenkandidaat Gavin Newsom als ‘the beauty’ fungeert. Cox’ officiële website is geregistreerd op voteforthebeast.com en zijn Twitteraccount heet @beastjohncox.

Peilingen

Ondanks de inzet van Tag verloopt de campagne nog niet zoals gehoopt. De Republikein Cox staat in de peilingen op 36 procent van de stemmen, waardoor de Democraat Gavin Newsom mogelijk nog even mag blijven zitten