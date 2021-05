ZULTE WAREGEM. Geen contractverlenging voor Damien Marcq

Zulte Waregem zal het aflopende contract van zijn aanvoerder Damien Marcq (32) niet verlengen. Marcq kwam in de winter van 2018 over van AA Gent, maar haalde pas dit seizoen zijn niveau nadat hij lange tijd geteisterd werd door blessures en klierkoorts. Nochtans was hij ook dit seizoen aanvankelijk niet de eerste keuze, maar na de dramatische seizoensstart van Essevee kwam Marcq in de ploeg en ontpopte hij zich tot een van de sterkhouders. Na de blessure van Ewoud Pletinckx nam Marcq ook de aanvoerdersband over. Uiteindelijk kwam hij 69 keer in actie voor Zulte Waregem. Met David Hubert haalde Zulte Waregem zondag al een vervanger in huis voor de Fransman.