Eén man aangehouden na steekpartij in Antwerpen

Antwerpen - De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een 36-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij een steekpartij zaterdagvoormiddag in Antwerpen. De raadkamer beslist eind volgende week over zijn verdere aanhouding.

De man wordt in verdenking gesteld van een poging tot moord. De feiten vonden zaterdagvoormiddag plaats in de Bisschopstraat in Antwerpen. Daar troffen de hulpdiensten even na 11 uur een zwaargewonde man aan die meerdere steekwonden had. Kort nadien konden vijf verdachten, onder wie een minderjarige, worden opgepakt. Twee onder hen werden na verhoor voorgeleid bij de onderzoeksrechter, de anderen moeten zich ter beschikking van het gerecht houden.

De Antwerpse onderzoeksrechter besloot één man aan te houden, de andere mocht beschikken. De aangehouden man verschijnt eind volgende week voor de raadkamer, die over zijn verdere aanhouding beslist.

Het slachtoffer werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, over zijn toestand is niets geweten.