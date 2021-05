Charleroi stelt Edward Still (broer van Beerschot-trainer Will Still) aan als nieuwe trainer

Sporting Charleroi heeft met Edward Still een opvolger voor Karim Belhocine aangesteld. De 30-jarige broer van huidig Beerschot-trainer Will Still (28) neemt vanaf volgend seizoen de Carolo’s onder zijn hoede en tekende een contract van onbepaalde duur. Still verlaat daarom Ivan Leko, wie hij was gevolgd naar het Chinese Shanghai SIPG.

Charleroi kiest met Edward Still voor een verrassende naam. De Engelse Belg heeft nog geen ervaring als hoofdtrainer, maar draait wel al een tijdje mee in het profvoetbal. Hij werkte als video-analist bij Sint-Truiden aan de zijde van Ivan Leko. Nadien volgde hij de Kroaat naar Club Brugge, Antwerp en Shanghai.

Edward is de broer van Beerschot-trainer Will Still. Volgend jaar zijn er dus mogelijk twee broers-Still aan de slag als hoofdtrainer in eerste klasse. Al is het nog niet zeker of Will Still een nieuw contract krijgt/tekent bij Beerschot.