Wouter Beke toont “veel begrip” voor acties kinderopvang

Vlaams Minister van Welzijn, Gezin en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) toont zondag begrip voor de protestacties van kinderverzorgers. Die vragen meer respect, loon en een eerlijker subsidiesysteem. “We hebben veel begrip voor de acties”, reageert de minister, “maar we hebben voor hen gestreden en we blijven dat absoluut doen.”

De ongelijke financiering voor kinderopvang zorgt ervoor dat de kwaliteit niet overal gegarandeerd is, klonk het tijdens protestacties in veertien steden in Vlaanderen en Brussel. Dat per verzorger zowat negen baby’s en peuters moeten worden opgevangen, is dan weer te zwaar.

Een verbetering van het statuut, de waardering en de verloning moeten ervoor zorgen dat meer werkzoekenden voor de job kiezen. Beke verwijst zondag naar het sociaal akkoord (VIA6) dat een hogere verloning vooropstelt. In dat akkoord zijn ook 430 bijkomende voltijdse equivalenten in de private kinderopvang vooropgesteld en 123 in de publieke kinderopvang.

De Vlaamse regering wil de komende jaren meer dan 30,8 miljoen euro vrijmaken voor een meerjareninvestering in kinderopvang. Met die investering moeten er tegen het einde van de legislatuur minstens 2.962 plaatsen met een subsidie voor inkomenstarief bijkomen in kinderdagverblijven of bij onthaalouders.

Daarbij krijgt de problematiek van lange wachtlijsten in grootsteden als Brussel, Gent en Antwerpen bijkomende aandacht met respectievelijk 10, 5 en 15 procent extra plaatsen.