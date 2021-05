Politie in Houston vindt na dagenlang zoeken vermiste tijger

Na dagenlang zoeken heeft de politie in de Texaanse stad Houston een vermiste tijger kunnen opsporen.

“Ik denk dat de publieke opinie dacht dat het eenvoudig was een tijger te vangen. Maar dat was het helemaal niet”, zei de bevoegde speurder Ron Borza zaterdagavond (plaatselijke tijd) in Houston.

De zoektocht begon toen een politieman vorige zondag in zijn buurt het roofdier op vrije voeten zag. De 26-jarige bezitter haalde daarna volgens de politie het dier terug bij zich en vluchtte dan. Kort daarna is hij wegens andere vergrijpen opgepakt. Van de negen maanden oude en ongeveer tachtig kilo wegende tijger was echter geen spoor.

Borza zei dat de autoriteiten een tip hadden gekregen dat de vrouw van de bezitter het dier wou overdragen. De agent liet in het midden waar het dier de voorbije dagen precies was, terwijl de vrouw het al die dagen wist.

De viervoeter maakt het goed en verhuist naar een dierenasiel op een ranch in Texas “waar hij hopelijk de rest van zijn leven in een zeer veilige omgeving kan doorbrengen”, aldus Borza, die eraan toevoegde dat het in Texas illegaal is een tijger te houden.