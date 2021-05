Israëlische premier Benjamin Netanyahu: “Gebouw met media was perfect legitiem doelwit”, VN-topman: “Geweld moet stoppen”

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zondag de kritiek op de Israëlische luchtaanval op een gebouw in Gaza, waar buitenlandse media waren gehuisvest, weggewuifd.

In het gebouw bevond zich een “inlichtingenkantoor van de Palestijnse terreurorganisatie (Hamas) die terreuraanvallen op Israëlische burgers beraamt en organiseert”, zei Netanyahu tegen de Amerikaanse zender CBS. “Zodus is het een perfect legitiem doelwit.” Ook argumenteerde de premier dat wie in het gebouw was, tevoren van de aanval was verwittigd. “Wij richten ons tegen een terreurorganisatie die het gemunt heeft op onze burgers en zich achter hen verschuilt, hen gebruikend als een levend schild”, zei Netanyahu.

Israëlische legerleider: “Omvang van Israëlisch antwoord verkeerd ingeschat”

De Israëlische legerleider Aviv Kohavi heeft zondag gereageerd op het escalerende geweld. “De islamistische beweging Hamas heeft de omvang van het Israëlische antwoord op het lanceren van een salvo van raketten niet goed ingecalculeerd”, sprak hij.

“Wij handelen met het gevoel van gerechtigheid, met het gevoel dat het het juiste is wat we doen en wat men moet doen om de Israëlische burgers te beschermen”, zei hij na een ontmoeting met premier Benjamin Netanyahu, Defensieminister Benny Gantz en de hoofden van de binnenlandse en buitenlandse inlichtingendiensten, de Shin Beth en de Mossad.

“Geen enkele terrorist is veilig (...) wij blijven handelend optreden zolang het nodig is om weer kalmte en veiligheid te krijgen voor u, Israëlische burgers”, zei Netanyahu. “Dat zal nog wat tijd kosten.”

Antonio Guterres. Foto: AFP

VN-secretaris: Geweld moet onmiddellijk stoppen

Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties wil dat er onmiddellijk een eind komt aan de gevechten tussen Israël en de Palestijnen. Bij het begin van een bijeenkomst van de Veiligheidsraad zei hij zondag dat de VN alle partijen betrekken bij pogingen een staakt-het-vuren tot stand te brengen.

Volgens Guterres zou de situatie in de regio door de escalatie van het geweld oncontroleerbaar kunnen worden. Het VN-hoofd waarschuwde onder meer voor een humanitaire crisis en toenemend extremisme. Hij veroordeelde onder meer het geweld van zondag. Daarbij kwamen volgens plaatselijke autoriteiten zeker veertig Palestijnen om. “Deze zinloze cyclus van bloedvergieten, terreur en verwoesting moet onmiddellijk stoppen.”