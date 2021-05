Mama van twee kinderen verliest man, maar is te jong voor overlevingspensioen: “Wie bepaalt op welke leeftijd zo’n verlies erger is?”

Delphine Laval, een 39-jarige vrouw met twee kinderen uit Watermaal-Bosvoorde, vertelde zondag in C’est pas tous les jours dimanche over hoe ze vorig jaar haar man verloor, maar geen recht heeft op een overlevingspensioen. “Ik ben te jong.”

Delphines man stierf vorig jaar aan een sceptische schok na een zware infectie. De twee hebben samen twee kinderen, Julia (6) en James (2). Om te kunnen rouwen, maar ook om voldoende te kunnen zorgen voor haar kinderen, nam Delphine na het overlijden van haar man een au pair in huis. “Ik had wel recht op een vergoeding voor twee jaar, maar een overlevingspensioen, dat krijg ik niet. Ik ben te jong.” Momenteel kan je pas aanspraak maken op zo’n pensioen als je als partner 48 jaar oud bent. Je moet ook minstens een jaar getrouwd zijn.

“Maar die vergoeding - zo’n 800 euro per jaar - die ik krijg, hangt nu als een zwaard van Damocles boven mijn hoofd. Want volgend jaar in februari stopt dat verhaal en kan ik de au pair niet meer betalen. Kijk, die term overlevingspensioen vind ik erg goed gekozen. Maar is er een leeftijd waarop het zwaarder en minder zwaar is om zo’n verlies mee te maken?”

“Als de hulp in februari stopt, wordt de keuze voor een au pair echt ingewikkeld. Nu pas begin ik mijn hoofd een béétje boven water te houden, vooral dankzij de hulp van die au pair. Als er een moment in mijn leven is dat ik hulp nodig heb, dan is het nu.”

Karine Lalieux, minister van Pensioenen en Sociale Integratie, reageerde in de aflevering en zei dat het vooral vrouwen zijn die zo’n transitievergoeding - het gaat om 1.200 mensen - en een overlevingspensioen ontvangen. Ze hekelt het huidige systeem dat volgens haar ”niet overeenkomt en niet voldoet aan de behoeften van weduwen”.

De minister kondigde een verbetering van het systeem aan. “Ik zal voor de zomer hervormingen voorstellen aan de regering. Twee jaar is erg kort om opnieuw op te bouwen, om te rouwen, maar vooral om aan de behoeften van kinderen te voldoen.”