Minderjarige brandstichters meldden zich bij politie nadat loods volledig in as ligt: “Uit de hand gelopen kwajongensstreek”

Herentals - Zes minderjarigen hebben zich in de loop van zondagochtend bij de politie gemeld voor een onvrijwillige brandstichting in een loods in Herentals zaterdagnamiddag. De jongeren maakten er een kampvuurtje dat oversloeg en de volledige loods in brand zette. De jongeren mochten na verhoor beschikken, zo laat de politie weten.

LEES OOK. Verlaten bedrijfspand brandt als een toorts in centrum van Herentals

Zaterdagnamiddag brak brand uit in een leegstaande loods in de Spekmolenstraat in Herentals. De brandweer werd verwittigd en getuigen zagen enkele jongeren weglopen. De loods brandde volledig uit en een hevige rookpluim was in de wijde omgeving te zien. Zondagochtend kwamen zes 14-jarigen zich bij politiezone Neteland aanmelden als daders van de onvrijwillige brandstichting.

“Ze bekenden de feiten die een uit de hand gelopen kwajongensstreek bleek te zijn”, zegt waarnemend korpschef Dirk Van Peer van PZ Neteland. “Ze maakten een kampvuurtje op een tafel dat op een gegeven moment uit de hand liep. Toen ze de ernst van hun daden inzagen, verwittigden ze zelf de brandweer en zetten het op een lopen.”

De politie verhoorde de zes. Omdat de jongeren niet gekend waren bij de politie, berouw toonden en de feiten zelf aangaven, mochten ze in opdracht van het parket na verhoor beschikken.