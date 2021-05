Sensatie in Spanje: Atlético Madrid behoudt in extremis de leiding dankzij assist Yannick Carrasco, Barcelona uitgeteld voor titel

De Spaanse titelstrijd heeft op de voorlaatste speeldag opnieuw een sensationeel hoofdstuk erbij gekregen. Leider Atlético Madrid leek in eigen huis op weg naar een nederlaag tegen Osasuna, maar in de absolute slotfase werd er nog gewonnen dankzij goals van Renan Lodi en Luis Suarez (2-1). Atlético behoudt 2 punten voorsprong op stadsgenoot Real, dat zelf met 0-1 won bij Athletic Bilbao. Derde hond Barcelona is uitgeteld na een nederlaag tegen Celta (1-2).

Atlético Madrid had als enige ploeg alles in eigen handen, maar leek het tegen Osasuna even te gaan verknoeien. Savic had de Madrilenen weliswaar op voorsprong gebracht, maar die goal werd na een VAR-interventie afgekeurd voor buitenspel. Met nog een kwartier te gaan werd er aan de overzijde wel gescoord: Budimir maakte er voor Osasuna 0-1 van.

Atlético Madrid leek zijn leidersplek te gaan verspelen, maar in de laatste minuten veerden de troepen van coach Diego Simeone nog helemaal recht. Renan Lodi scoorde in de 82ste minuut de gelijkmaker, zes minuten later gaf Rode Duivel Yannick Carrasco de assist voor de winnende treffer van Luis Suarez: 2-1. Daardoor blijft Atlético toch aan de leiding.

Kampioen is Atlético nog niet, want stadsrivaal Real Madrid won zelf ook tegen Athletic Bilbao en houdt de titelstrijd zo in leven. Eden Hazard begon op de bank en zag hoe zijn team het niet makkelijk had. Pas na een dik uur spelen sloeg de motor echt aan toen Casemiro op de lat kopte. Pech, maar enkele minuten later bediende Casemiro wel Nacho perfect: 0-1. Even zorgde de VAR nog voor onzekerheid, maar de goal telde.

In het laatste kwart van de match kreeg Bilbao nog een aantal kansen op de gelijkmaker, maar Thibaut Courtois hield zijn netten schoon. Eden Hazard viel in de 77ste minuut nog in, maar speelde geen rol van betekenis meer.

Het staat wel al vast dat Barcelona dit seizoen de titel niet zal winnen. De Catalanen moesten sowieso al hopen op een misstap van Atlético om nog kans te maken op de eerste plek, maar Barcelona ging in het eigen Camp Nou zelf de mist in. Lionel Messi bezorgde de Blaugrana wel een voorsprong door zowaar met het hoofd te scoren: het was pas de tweede keer in bijna vijf jaar dat de kleine Argentijn daarin slaagde.

De verrassende goal van Messi zou onvoldoende blijken om Barcelona zelfs maar een punt te bezorgen. Mina maakte er nog voor de rust 1-1 van en in de 89ste minuut bezegelde hij het met zijn tweede goal het lot van Barcelona helemaal: 1-2 was de eindstand.

Twee punten verschil

In de stand heeft Atlético Madrid nu 83 punten, Real Madrid heeft er twee minder. Belangrijk detail: bij een gelijke stand zal Real Madrid kampioen worden door de betere resultaten in de onderlinge wedstrijden.

Volgende week speelt het op verplaatsing bij Real Valladolid, dat voorlaatste is maar zich wel nog kan verzekeren van de redding. Geen makkelijke opdracht dus. Real Madrid speelt dan weer thuis tegen Villarreal, dat nog strijdt om een plek in de Europa League.