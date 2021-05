Club Brugge klopte Antwerp met 2-1, mede dankzij een strafschop bij een 1-1-stand. Antwerp-doelman Butez schatte een pass van De Ketelaere verkeerd in en haalde bij het uitkomen Lang onderuit. Geen discussie bij de scheidsrechter, de bal ging op de stip. Vanaken bleef ijzig kalm en legde de bal netjes in de linkerhoek. Maar was de strafschop terecht of niet? Oordeel zelf!