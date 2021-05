Meer leerlingen op school, en toch stilaan minder besmettingen: “Mondmaskers doen hun werk”

Het aantal besmettingen in de klas ligt lager dan voor de paasvakantie. Nochtans gaan nu meer kinderen naar school. Eind maart was 0,39 procent van de schoolkinderen besmet, in de eerste week van mei was dat gedaald naar ongeveer 0,25 procent. “De mondmaskers doen hun werk”, zegt Bea Meertens van het CLB Limburg.