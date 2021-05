Maike Wijnants geeft droom van nieuw asielcentrum in Bilzen op: “Ze is de boze blikken en de vijandigheid beu”

Bilzen -

Op 10 november 2019 zag Maike Wijnants (toen 79) haar levenswerk instorten. Het voormalige zorgcentrum naast haar huis in Grote-Spouwen, dat ze wilde heropenen als asielcentrum, werd die nacht in brand gestoken en verwoest. Maike was vastbesloten om het te herstellen. Maar nu, anderhalf jaar later, geeft ze haar droom op. “Ze is de boze blikken en de vijandigheid beu”, vertelt haar zoon Jan.