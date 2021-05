Jongen (7) in levensgevaar na aanrijding in Antwerpen

Merksem -

Een jongen van zeven is zondagavond zwaargewond geraakt nadat hij werd aangereden door een wagen. De jongen liep in de Lambrechtshoekenlaan in Merksem de straat op tussen twee geparkeerde auto’s waarop een aankomende wagen hem niet meer kon ontwijken. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval.