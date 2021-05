REACTIES. Philippe Clement blijft voorzichtig na zege, Frank Vercauteren waarschuwt: “Er wachten hen nog twee moeilijke matchen”

Club Brugge is dankzij zijn eerste zege in de Champions’ play-offs bijna zeker van een nieuwe landstitel. Na afloop heerste opluchting in het kamp van de thuisploeg, al wordt er wel benadrukt dat de prijs nog niet binnen is. Antwerp-coach Frank Vercauteren voorspelt twee moeilijke laatste wedstrijden voor Club, waar trainer Philippe Clement en zijn spelers ook voorzichtig blijven. “We mogen niet te hard van stapel lopen”, klinkt het.

Hans Vanaken: “Winnend doelpunt maakt voor mij veel goed”

”We hebben al drie kansen gehad om uit te lopen en het zo goed als af te maken. Gisteren (zaterdag, nvdr.) zagen we natuurlijk dat Genk tot op twee punten kwam, dus het was zaak om vandaag te winnen en die voorsprong weer vijf punten te maken. Ik ben heel blij dat dat gelukt is”, zei matchwinnaar Hans Vanaken. “Uiteindelijk hebben wij alles in eigen handen. We kijken niet naar de tegenstanders en doen ons eigen ding.”

Vanaken begon voor de tweede opeenvolgende match op de bank. “Natuurlijk is dat niet leuk, dat is voor iedere voetballer zo. Je wil op dat plein staan en je ploeg helpen. In de tweede helft kon ik dat doen en ik ben blij dat ik de ploeg kon helpen met het winnende doelpunt. De coach hield die beslissing vast omdat hij iets meer structuur wilde houden op het middenveld en minder ruimte wilde weggeven. Ik ben iemand die graag infiltreert en misschien iets te vaak weg is daarvoor. Maar als ik kan inkomen en het winnend doelpunt kan maken, dan maakt dat veel goed.

Charles De Ketelaere: “Niet te hard van stapel lopen”

Charles De Ketelaere scoorde voor Club Brugge de openingstreffer tegen Antwerp. “We hebben twee matchen geen goal meer gemaakt, dus er viel vandaag inderdaad iets van ons af. Er was even opluchting. Antwerp komt daarna wel heel snel gelijk, dat was weer een domper. We zijn vooral blij dat we de drie punten hebben. De zege moest wel eens komen, als je kampioen wil spelen moet je punten pakken. We zijn nog geen kampioen. Dit doet wel deugd, maar laat ons niet te hard van stapel lopen.”

Foto: BELGA

Philippe Clement: “Het komt dichtbij, maar we hebben nog altijd niks in de handen”

Coach Philippe Clement was na de eerste zege van Club Brugge zeer tevreden. “Dit is weer een stap vooruit naar ons einddoel dat we begin dit jaar heel duidelijk hebben uitgesproken. De mentaliteit zat goed en ik ben blij met hoe de groep gepresteerd heeft, al hadden we wel beter kunnen afwerken. De druk valt op zich wel mee, want we staan al de hele tijd op kop. Wat er ook was gebeurd, na vandaag stonden we ook nog altijd op kop. Maar we hadden wel veel honger. De druk kwam vooral van onszelf uit omdat we eens wilden winnen en we de lat allemaal heel hoog leggen. De jongens hebben het voorbije jaar al veel laten zien, veel bewezen, dus leggen we de lat hoog.”

Er werd vooraf veel gesproken over Hans Vanaken, die door Clement opnieuw op de bank werd gezet. “Je ziet wel dat Hans helemaal in het verhaal mee was. Hij begreep het en stond er direct voor de ploeg”, vertelde Clement daarover. “Dat is het belangrijkste en het is al het hele jaar onze sterkte. Iedereen wil beschikbaar zijn om er te staan voor de ploeg. Iedereen smijt zich met hun hele hart om die titel binnen te halen.”

Op het einde was het toch nog even bibberen voor Club Brugge. “De play-offs zijn tot nu toe een verhaal geweest van momenten die niet onze kant uitkwamen. Het allerbelangrijkste was dat we genoeg kansen creëerden tegen een solide ploeg die sterk is in de organisatie, en dat we weinig weggaven. Het komt dichtbij, maar we hebben nog altijd niks in handen. Mensen zeggen dat al maanden, maar we zijn er nog niet. We hebben nog minstens een gelijkspel nodig. We gaan nu naar Anderlecht voor de overwinning, we zijn geen ploeg die rekent.”

Foto: BELGA

Frank Vercauteren: “Ik denk dat er meer inzat”

“Ik heb het gevoel zoals de vorige wedstrijden: het resultaat is niet helemaal wat we verdienen”, analyseerde Antwerp-coach Frank Vercauteren na afloop. “Ik zeg niet dat we moesten winnen, maar ik denk dat er wel meer inzat en dat we het Club Brugge ook moeilijk gemaakt hebben. We geven iets weg op het moment dat je denkt dat we weer in de match zitten. Dan wordt het nog moeilijker. Even individueel in de fout gaan, dat wordt afgestraft.”

“Mentale veerkracht hebben we wel en de wil om te winnen is er ook, het loopt alleen soms iets stroever. Uiteindelijk was ons spel vandaag niet rendabel genoeg”, stelt de trainer van Antwerp. “Ik denk dat Brugge beter was dan de vorige keer en dat er voor hen wat spanning op zat als je ziet van waar ze komen. Er zal bij hen wel opluchting zijn, maar ik denk dat hen toch nog twee moeilijke matchen wachten.”

Vercauteren kon tegen Club Brugge niet rekenen op de met corona besmette Didier Lamkel Zé. “Het is afwachten of hij nog zal spelen. Voor de match tegen Genk donderdag is er weinig kans, zondag tegen Anderlecht is er hopelijk wel een mogelijkheid.”