Rousseau kiest voor de aanval: Vlaamse socialisten zetten strijd tegen beslissingen Overlegcomité voort

Na de ruzie tussen socialisten en liberalen over de loonmarge, staan de Vivaldi-partijen alwéér lijnrecht tegenover elkaar. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau maakte zondag de versoepelingen van het Overlegcomité bijna met de grond gelijk en haalde uit naar premier De Croo.

De frustratie zit volgens insiders diep bij de Vlaamse socialisten. De discussie over de lonen was al pijnlijk, de vele Franstalige aanvallen op minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zetten al veel kwaad bloed. Maar dat Vandenbroucke vorige dinsdag op het Overlegcomité helemaal alleen stond in zijn pleidooi voor een voorzichtigere manier van versoepelen, doet alles nu overkoken. Vandenbroucke moest het onderspit delven, maar Vooruit geeft zich duidelijk nog niet gewonnen.

Rousseau besloot gisteren terug te slaan, en hamerde er in De zevende dag op dat versoepelingen wel kunnen, maar dat die op een veilige manier moeten gebeuren. Festivals met 5.000 mensen of zomerkampen zonder de verplichting om zich te laten testen? Kan niet, vindt hij. “Ik wil ook zo veel mogelijk de deuren openzetten, maar dit is allemaal te laks en te slordig (...) Iedereen zit daar op het Overlegcomité om te scoren, maar niemand houdt rekening met het grotere plaatje ”, klonk het hard.

Dat het Overlegcomité in tegenstelling tot alle vorige vergaderingen de afspraken – de zogenaamde notificaties – niet op papier zette, zorgt bij Vandenbroucke en Rousseau voor grote onrust. Het leidt volgens hen alleen maar tot verwarring en onduidelijkheden. Dat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) – op het Antwerpse ATV – dan verklaart dat een tuinfeest met 50 eigenlijk kan, moet dat volgens hem bewijzen.

Niets geregeld

Alleen klopte Rousseau zo hard op die nagel, en hij haalde terloops ook nog eens uit naar de premier – over diens weigering om het coronapaspoort te gebruiken voor festivals – dat de sfeer binnen de regering er nog slechter op is geworden. Tot grote ergernis van Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert. “Het is bizar dat een partijvoorzitter van de meerderheid zo reageert. Als je mee aan tafel zit, moet je de beslissingen ook mee verdedigen. Vooruit moet weten wat ze wil. Je kunt niet met één been in en één been uit de regering zitten.”

Ook bij CD&V was men not amused. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle was in zijn wiek geschoten omdat Rousseau beweerde dat er voor de zomerkampen niets deftig is geregeld. “De protocollen voor de jeugdkampen zijn tot in de puntjes uitgewerkt en er is bewust gekozen om de kinderen niet te laten testen. Met één miljoen kinderen en jongeren kan dat ook niet. Vorige zomer waren er ook maar 46 besmettingen. Het kan dus veilig.”

Niet goed in haar vel

Volgens UGent-politicologen Carl Devos en Nicolas Bouteca maakt de uitval van Vooruit duidelijk dat de partij niet goed in haar vel zit in de regering. “Ze zit geïsoleerd, er is veel ergernis en het risico bestaat nu dat Vooruit in de beeldvorming als de partij tegen de vrijheid wordt gezien”, zegt Devos. Dat Rousseau zichzelf in december al opwierp als fervent voorstander van festivals en Vandenbroucke daar een koele minnaar van is, legt volgens Bouteca ook een tweespalt binnen de partij bloot.

Zeker is alvast dat de discussie binnen de regering en het Overlegcomité nog niet afgelopen is. Bij de premier viel gisteren geen reactie te rapen.