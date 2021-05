Alexandru Caliniuc blijft zeggen dat hij Sofie Muylle niet heeft vermoord: “Ik wilde gewoon seks met haar. Om een goed gevoel te hebben”

Alexandru Caliniuc (27) blijft tot op vandaag zeggen dat hij Sofie Muylle níét heeft vermoord. Volgens zijn verhaal lag ze al bewusteloos op het strand toen hij haar aantrof. Maar op dat moment besloot hij wel om haar te verkrachten. Omdat hij eens “een goed gevoel” wilde hebben. En de filmpjes en selfies van zijn slachtoffer? “Dat was als bewijs dat ik haar daar zo gevonden had.”

De moord op Sofie Muylle, deel 3

Maandag start in Brugge de assisenzaak tegen Alexandru Caliniuc (27) voor de moord op Sofie Muylle (27) in januari 2017 op het strand van Knokke. In drie afleveringen ...