Thuis uit de kast, op het sportveld niet: trans -en holebisporters nog steeds bang om zich te outen

Vandaag, op de internationale dag tegen homo -en transfobie, knalt een rake open brief door de brievenbus van minister van Sport Ben Weyts (N-VA). Boodschap: we geraken er niet. In nog veel te veel kleedkamers van sportclubs zit er wel iemand in de kast. Transpersonen en holebi’s durven zichzelf niet zijn in sporttenue, uit angst voor de reacties van ploegleden, fans, sponsors. Olympisch skeletonatlete Kim Meylemans vertelt wat zij ziet. “Ik ken genoeg atleten die thuis wel uit de kast zijn, maar dat met alle kracht proberen uit de media te houden.”