Club Brugge kan donderdag in Anderlecht rond 20.15 uur al kampioen zijn (of om 22.45 uur)

Club Brugge donderdag voor de 17de keer kampioen: de kans is reëel. En dat kan zelfs nog op twee verschillende momenten. Rond 22.45 uur, wanneer de match op Anderlecht afgefloten wordt en blauw-zwart minstens een puntje haalt. Of rond 20.15 uur, als Genk niet wint tegen Antwerp. Vormer, Vanaken en co mogen misschien nog voor de opwarming in het Lotto Park al een fles champagne kraken.

Nog één puntje in twee wedstrijden moet Club Brugge halen om de 17de landstitel veilig te stellen. Het trekt donderdag naar Anderlecht en speelt zondag thuis tegen Genk. De Limburgers moeten zes op zes halen én Club moet twee keer verliezen om zelf nog kampioen te worden. Met op de laatste speeldag volgende zondag nog een onderlinge confrontatie tussen Genk en Club Brugge, wil blauw-zwart de klus liefst donderdag al klaren op het veld van aartsrivaal Anderlecht, om er dan volgend weekend een feestdag van te maken in Jan Breydel. “Voor ons maakt het niet uit waar we die titel pakken”, aldus Philippe Clement. “Of dat nu op Anderlecht, Antwerp of Francs Borains is. Maar natuurlijk zou het speciaal zijn. We gaan ons in de eerste plaats volop focussen op onszelf.”

Dat zal nodig zijn, want de aanloop naar de klassieker in het Lotto Park wordt best wel bizar. Genk-Antwerp wordt afgetrapt om 18.30 uur, Anderlecht-Club Brugge pas om 21.00 uur. Dat is dit seizoen en het contract met Eleven Sports veranderd: om de matchen maximaal te spreiden, moet enkel de laatste speeldag op hetzelfde moment afgetrapt worden. Wanneer Vormer zijn schoenen aanbindt om te gaan opwarmen, loopt de blessuretijd in de Luminus Arena. En als Genk dan niet wint, is Club drie kwartier voor de aftrap al kampioen. “Eerlijk: ik dacht dat al die wedstrijden op hetzelfde moment moesten gespeeld worden”, keek Vanaken ons verrast aan. “Maar we mogen ons niet laten meeslepen: we moeten zelf klaar zijn om te winnen en de titel te pakken.”