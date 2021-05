Ook Franse titelstrijd blijft razend spannend: drie ploegen maken nog kans op slotspeeldag nadat leider Lille slechts gelijk speelt

Behalve de Spaanse competitie zal ook de Franse Ligue 1 pas komend weekend beslist worden. Daar is het zelfs nog spannender dan in La Liga: na de voorlaatste speeldag maken drie teams nog kans op de titel. Leider Lille kwam thuis tegen Saint-Etienne niet verder dan een brilscore en ziet daardoor PSG en AS Monaco - die wel hun match wonnen - dichterbij komen. Nummer vier Lyon won ook, maar kan geen kampioen meer worden.

Leider Lille kon zich zondagavond verzekeren van de landstitel, maar dan moest het wel - tenzij er zich een zeer onwaarschijnlijk scenario voltrok - zeker winnen van Saint-Etienne. Dat gebeurde niet. De Noord-Fransen, met Jonathan David (ex-AA Gent) 77 minuten tussen de lijnen, kwamen in een zeer flauwe match niet tot scoren. Saint-Etienne kon ook niks klaarmaken: 0-0 was het logische resultaat. Lille gaat wel als leider de slotspeeldag in en heeft zijn lot nog steeds in eigen handen, maar ziet de concurrentie dichterbij komen.

Eerste achtervolger PSG kende tegen middenmoter Reims een heel makkelijke avond, want de bezoekers moesten na een rode kaart voor Abdelhamid al na amper 10 minuten met een man minder verder. De Parijzenaars namen het geschenkje dankbaar aan: Neymar opende kort daarna de score vanaf de stip, Mbappé dikte even later aan tot 2-0 voor PSG. In de tweede helft legden Marquinhos en Kean de eindstand vast: 4-0.

Ook AS Monaco is nog niet helemaal uitgeteld. De nummer drie van de Ligue 1 stond tegen Stade Rennes al na een halfuur op een 2-0-voorsprong na doelpunten van Ben Yedder en Golovin. Rennes maakte halverwege de tweede helft wel nog de aansluitingstreffer via Bourigeaud, maar verder dan 2-1 kwamen de bezoekers niet meer. Jérémy Doku (ex-Anderlecht) speelde 67 minuten mee bij Rennes.

Olympique Lyon had voor speeldag 37 nog een mathematisch waterkansje op de titel, maar daarvoor moest het hopen op een nederlaag van Lille. Jason Denayer zal dus geen Frans landskampioen worden. De Rode Duivel stond in de gewonnen partij tegen Nîmes (2-5) wel de hele tijd tussen de lijnen. Nîmes is door de nederlaag definitief veroordeeld tot degradatie naar de Ligue 2.

Lille op kop, Monaco hoopt op een wonder

Komende zondag staat de slotspeeldag op het programma. Lille trekt daar als leider naartoe met 80 punten, gevolgd door PSG met 79 punten en Monaco met 77 punten. Bij een gelijke stand is in Frankrijk het doelsaldo doorslaggevend. PSG staat er op dat vlak het beste voor met een saldo van +56. Lille (+40) en Monaco (+34) doen het op dat vlak een stuk minder goed.

Lille heeft zijn lot natuurlijk in eigen handen. Als het zondag wint van nummer twaalf Angers, is de titel altijd een feit. PSG moet dus hopen dat Lille een steek laat vallen. Zelf zal PSG op verplaatsing trekken naar Stade Brest. Die club staat zestiende en vecht wel nog tegen degradatie.

Nummer drie Monaco moet hopen op een wonder. Het moet om te beginnen al zeker winnen op bezoek bij nummer zes Lens, en daarnaast moeten zowel Lille als PSG verliezen (aangezien PSG een veel hoger doelsaldo heeft). En zelfs als dat gebeurt, moet Monaco ook nog zorgen dat het met een beter doelsaldo eindigt dan Lille. Tijd voor een tripje naar het nabijgelegen Lourdes om wat kaarsjes te doen branden?