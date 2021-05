Hans Vanaken startte weer op de bank, maar brengt Club Brugge op punt van titel: “Ik wilde bewijzen dat de coach fout zat”

Club Brugge kan de titel nu echt ruiken na de 2-1-zege tegen Antwerp. Tweevoudig Gouden Schoen Hans Vanaken moest tot zijn grote teleurstelling opnieuw op de bank starten van coach Philippe Clement, maar schonk blauw-zwart wel de zege vanop de stip. “Die penalty was voor mij niet anders als invaller dan als basisspeler.”

Eerst en vooral: de ontlading bij Club Brugge was groot na de 2-1-zege tegen Antwerp. Met vijf punten voorsprong en nog maar twee wedstrijden te gaan, is de titel heel dichtbij. Philippe Clement was dan ...