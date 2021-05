Ook in Vlaanderen grote verschillen in vaccinatiegraad per gemeente. “We moeten hard werken om sommige groepen te bereiken”

Vlaanderen staat aan de wereldtop qua vaccinatiebereidheid, maar achter dat cijfer gaan grote onderlinge verschillen schuil. In de Vlaamse gemeenten met de hoogste vaccinatiegraad zijn al dubbel zo veel mensen ingeënt als in de staart. De vaccinatiebereidheid dreigt soms zelfs te laag uit te vallen om op lokaal niveau groepsimmuniteit te bereiken.

“Bij ons in de gemeente zijn ze echt heel snel”, zei presentator Gert Verhulst in De Cooke & Verhulst-show. Vandaag krijgt hij als 53-jarige zijn eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19. In principe ...