Hoeveel schrik moeten we hebben van de Indische variant? “Het is hopen dat wij winnen”

De gevreesde Indische variant. Er zijn veel onheilspellende berichten over, maar weinig concrete antwoorden. Wat we al weten: hij zou tot 50 procent besmettelijker kunnen zijn dan zijn Britse broer, volgens eerste analyses. “Het is hopen dat wij winnen, met de vaccinatiecampagne”, zegt Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven).