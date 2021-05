Tuinfeest met meer dan tien gasten kan vanaf 10 juni, maar alleen met professionele cateraar

Wie vanaf 9 juni in zijn tuin of op zijn terras een feestje wil geven met meer dan tien gasten, mag dat. Maar alleen als de organisator daarvoor een beroep doet op een professionele cateraar. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zondag gezegd.

Op dit moment mag je met tien personen samenkomen op je terras of in je tuin - met respect voor basisregels als afstand houden en een mondmasker dragen -, maar vanaf 9 juni mag dat met meer mensen. Het Overlegcomité heeft dat beslist, maar een precies aantal aanwezigen werd daar niet afgesproken.

De enige voorwaarde om meer dan tien personen te ontvangen in je tuin of op je terras, is dat je een professionele cateraar inhuurt. Niet alleen om gasten van voedsel en drank te voorzien, maar ook om erop toe te zien dat alle coronamaatregelen correct nageleefd worden. De protocollen die gevolgd zullen moeten worden, zijn die zoals we die nu al kennen in de horeca.

Volgens viroloog Marc Van Ranst is het zinnig een professional in te schakelen . “Maar het zal natuurlijk van de gasten op het feestje afhangen hoe goed alles verloopt. Je verwacht van die professionele cateraar dat hij naast eten en drank ook de organisatie in handen neemt, zodat alles ‘veilig’ kan gebeuren, maar ik denk niet dat het voor een cateraar zo eenvoudig is om toezicht te houden.”

Waar die persoon vooral op zal moeten letten? “Wat we vandaag al kennen: genoeg afstand tussen tafels, met niet meer dan vier aan een tafel en mensen die ver genoeg van elkaar blijven.” Of dat zittend moet gebeuren of er plaats is voor een danspasje, zal in de komende dagen moeten blijken uit het ministerieel besluit dat Binnenlandse Zaken voorbereidt.