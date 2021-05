Regering wil Afghaanse helpers van leger naar België halen

Nu de terugtrekking van buitenlandse troepen uit Afghanistan op gang komt, werken verschillende landen aan een asielregeling voor de ­lokale tolken en ‘fixers’ die hen bijgestaan hebben. Het wordt voor hen levens­gevaarlijk in Afghanistan omdat ze door de taliban gezien worden als verraders. Ook ons land werkt aan een regeling om hen naar België te halen, schrijft De Standaard maandag.

“Over het principe is een akkoord, maar er is afgesproken om er voorlopig nog niet over te communiceren. Uit veiligheidsoverwegingen”, is te horen in regeringskringen. “We gaan deze mensen niet in de steek laten”, zegt een andere regeringsbron. Het is nog onduidelijk of er een soort asielprocedure – in principe niet mogelijk vanuit het buitenland – komt, dan wel of er humanitaire visa aan te pas komen.

De kabinetten van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) willen nog niet te veel ruchtbaarheid aan de zaak geven. Ze beperken zich tot een korte gezamenlijke ­reactie. “We zullen geval per geval bekijken of er mensen in nood zijn die onze Belgische manschappen hebben geholpen bij hun opdracht in Afghanistan. Indien nodig zullen volgens een vastgelegde werkwijze stappen worden genomen in het belang van die mensen.”

Volgens De Standaard wordt in de komende weken het systeem praktisch uitgeklaard. Om hoeveel personen het precies gaat, is nog niet duidelijk. “Het zijn er geen honderd”, is te horen.