Benzinetekort in de VS neemt af

Het benzinetekort in de Verenigde Staten neemt af nu dat zo’n 1.000 tankstations extra voorraden kregen en de Colonial zijn operaties heeft heropgestart.

De benzinetekorten die de afgelopen weken de oostkust van de VS teisterden, nemen sinds zondag langzaamaan af. Dat meldt persagentschap Reuters. Zo’n duizend stations hebben extra voorraden ontvangen, al zijn er nog altijd enkele stations die dreigen droog te vallen. De Colonial Pipeline herstelt van een verlammende cyberaanval van de hackersgroep Darkside. De hack zorgde ervoor dat het systeem zes dagen stil lag.

De Colonial Pipeline vormt sinds de jaren 60 een van de slagaders van het Amerikaanse energienetwerk. Ze vertrekt in Houston, aan de Golf van Mexico, en loopt over een afstand van bijna 9.000 kilometer richting New Jersey. Daarbij doorkruist ze twaalf staten. Bijna de hele Amerikaanse oostkust is voor haar energievoorziening afhankelijk van de pijplijn.

Vorige week woensdag kon Colonial zijn operaties heropstarten. Volgens informatie die persbureau Bloomberg van twee ingewijden kreeg, zou het bedrijf dan toch bijna 5 miljoen dollar losgeld betaald hebben aan de cyber­criminelen. De FBI linkt de ­aanval aan het hackerscollectief Dark­side, dat mogelijk vanuit Oost-Europa of Rusland opereert. Na de betaling, naar verluidt in ­ontraceerbare cryptomunten, heeft Colonial weer toegang tot zijn computersystemen en kan het op dagbasis ­opnieuw 2,5 miljoen vaten benzine, diesel en stookolie door de pijpleiding sturen.

De cyberaanval belette dat miljoenen vaten benzine, diesel en vliegtuigbrandstof de brandstoftanks in het hele oosten van de Verenigde Staten konden bereiken. Persagentschap Reuters noemt het de ‘meest ontwrichtende cyberaanval ooit’.