Nog altijd geen zonnig terrasjesweer in zicht

Het blijft maandagmorgen zwaarbewolkt met af en toe regen of buien. En ook de rest van de dag blijft het onstabiel en wisselend tot soms zwaarbewolkt met buien. Deze kunnen opnieuw fel zijn en plaatselijk vergezeld zijn van onweer en hagel, waarschuwt het KMI.

Mogelijk wordt het vanaf de late namiddag droger in Vlaanderen. De maxima wijzigen nauwelijks en schommelen tussen 10 graden in de hoge Ardennen en 16 graden in het centrum van het land. De wind waait matig tot soms vrij krachtig en ruimt van zuidwest naar west tot noordwest. Rukwinden zijn mogelijk tot 60 km/uur (of meer tijdens buien).

Maandagavond zijn er tijdelijk wat meer opklaringen, maar blijft de kans op buien aanwezig. Tijdens de volgende nacht zijn er meer wolkenvelden met enkele buien. De minima variëren van 6 of 7 graden in de Ardennen tot 10 graden vlak aan zee. De wind waait zwak tot matig uit west tot noordwest. Tijdens de nacht waait hij vaak matig uit west tot zuidwest.

Dinsdag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met buien. Plaatselijk zijn die buien in het binnenland intens en vergezeld van onweer, vooral dan in de namiddag. In het noordwesten neemt de buienneiging echter snel af en krijgen we meer opklaringen. De maxima schommelen tussen 11 graden in het Hoge Venen en 17 graden in het westen van het land.

Ook woensdag verwachten we zeer wisselvallig weer met buien die lokaal stevig en onweerachtig zijn. Opklaringen en stapelwolken wisselen elkaar af. De temperaturen veranderen maar weinig bij maxima van 11 graden in de Hoge Venen tot 15 of 16 graden in de meeste andere streken.