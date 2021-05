Dit is het nieuwe lief van Sergio Herman

Sterrenchef Sergio Herman (51) is opnieuw verliefd en woont samen met de 30-jarige Chanel Joppart. Herman werd vorige week op Ibiza gefotografeerd in het bijzijn van de Vlaamse vrouw.

Begin april werd Herman nog betrapt met Joppart toen ze tijdens de avondklok zich nog op de baan bevonden. De chefkok legde toen een positieve ademtest af en verklaarde onderweg te zijn naar het huis van ‘zijn passagier’. Haar identiteit bleef toen nog geheim. Maar Het Laatste Nieuws en de Nederlandse Story schrijven dat het gaat om de West-Vlaamse Chanel Joppart.

Zo zouden de twee ook al samenwonen in De Panne, de thuisbasis van Joppart. De dertiger is overigens geen onbekende aan de kust. Ze komt uit een gekende horecafamilie en verscheen in 2019 nog in onze krant toen ze zelf een zaak opende met haar zus.

Het koppel wil zelf voorlopig niet reageren. Sergio Herman was tot voor kort getrouwd met Ellemieke Vermolen (44) maar die kondigde begin dit jaar aan dat het huwelijk voorbij was.

